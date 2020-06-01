Канал «Апостроф TV» запустил спутниковое вещание

Спустя год после получения лицензии состоялся запуск спутникового вещания «Апостроф TV». Об этом сообщает «Апостроф».
Коррективы в сроки запуска телеканала внес карантин. «Честно, был момент, когда закралось неверие, что все произойдет: пик подготовки пришелся на начало карантина. И наш план – начать вещание 15 апреля – был разрушен до основания», — отметила генеральный продюсер канала Ирина Король.
Фактически на запуск ушел год. 20 мая 2019 года ООО «Апостроф TВ» получило лицензию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания для начала трансляции телеканала с помощью спутника, кабельных и IPTV операторов. Лицензия позволяет охватить до 70% ТВ-рынка страны.
Сейчас телеканал начал вещание на спутнике Astra 4a. Главная задача менеджмента заключается в создании полноценного информационного телеканала, который будут доставлять к зрителю не только через спутник, но и путем трансляции спутникового сигнала через операторов кабельного ТВ, IPTV, YouTube, Facebook. Также будет максимально использована имеющаяся интернет-платформа.
«Апостроф TV» – независимый телеканал, и на рынок выходит именно исходя из этого позиционирования. Его главными партнерами являются коллеги из Международного центра перспективных исследований и интернет-издания «Апостроф».
«Опережая скепсис коллег по цеху, дескать, посмотрим, как ваши учредители позволят вам быть незаангажированными – скажу: от нас требуют баланса и объективности. Поэтому у нас нет табу ни на одного политика этой страны. И хочется верить, что и среди политиков достаточно тех, кто готов к жестким откровенным разговорам, которые являются обычными в практике наших коллег на Западе», — отметила Ирина Король.
Одним из ведущих телеканала стал журналист Юрий Кулинич, последние два года он является лицом утреннего шоу на «UA: Перший» «Доброе утро, страна!». Также в команде «Апостроф TV» работает Константин Линчевский, последнее место работы – «Радио НВ». В тройке ведущих в режиме «токинг» также молодой ведущий Денис Похила. Он работал ведущим на каналах «Киев» и «Обоз ТВ». Ведущими новостей стали Леся Вакулюк, до недавнего времени работавшая на телеканале новостей «24» и Алина Блохина, пришедшая с канала «112 Украина».
Слоганом телеканала стал девиз «Смотри, Слушай, Знай».
Напомним, 23 апреля 2019 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проголосовал за выдачу спутниковой лицензии телеканалу «Апостроф TV» (ООО «Апостроф ТВ»).
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Фото: скриншот
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