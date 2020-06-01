У программы «Погоджувальна рада» новый ведущий — Василий Климчук

Программа «Погоджувальна рада» после карантина возвращается в эфир с новым телеведущим — Василием Климчуком. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Киев«.
3 июня в эфир телеканала «Киев» вернется программа «Погоджувальна рада», которая выходила с прошлого года и на время карантина была приостановлена. Теперь у программы будет новый ведущий – Василий Климчук. Кроме того, для проекта создадут новые декорации.
До карантина Василий Климчук вел на телеканале свой авторский проект «60 хвилин з Василием Климчуком», а также спецпроект «Карантин» с соведущим Сергеем Дойко.
Напомним, в программе «Погоджувальна рада» депутаты Киеврады, руководители фракций обсуждают важные для города темы и пытаются найти пути разного рода ситуаций.
Читайте также:
Телеканал «Киев» запускает спецпроект ко Дню города
У программы «Утро по-киевски» новые ведущие
Телеканал «Киев» запускает «Ранок на карантині» с новыми ведущими
В утреннем шоу на канале «Киев» появятся три новые ведущие
Фото: «Киев»
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!