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У программы «Погоджувальна рада» новый ведущий — Василий Климчук
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У программы «Погоджувальна рада» новый ведущий — Василий Климчук

от Telekritika
Telekritika 2414

Проект возвращается в эфир после перерыва.

Программа «Погоджувальна рада» после карантина возвращается в эфир с новым телеведущим — Василием Климчуком. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Киев«.

3 июня в эфир телеканала «Киев» вернется программа «Погоджувальна рада», которая выходила с прошлого года и на время карантина была приостановлена. Теперь у программы будет новый ведущий – Василий Климчук. Кроме того, для проекта создадут новые декорации.

До карантина Василий Климчук вел на телеканале свой авторский проект «60 хвилин з Василием Климчуком», а также спецпроект «Карантин» с соведущим Сергеем Дойко.

Напомним, в программе «Погоджувальна рада» депутаты Киеврады, руководители фракций обсуждают важные для города темы и пытаются найти пути разного рода ситуаций.

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Фото: «Киев»

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