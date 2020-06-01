Александр Ткаченко согласился на пост министра культуры

1 июня глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о готовности занять пост министра культуры Украины. Об этом он сказал во время брифинга сразу после заседания фракции «Слуга народа».

«Перед нами непростые вызовы, но, надеюсь, что коллеги из Рады, которые меня хорошо понимают, поддержат меня в этом плане. У нас было очень эффективное сотрудничество как с бывшим министром Владимиром Бороднянським, так и нынешним исполняющим обязанности — Светланой Фоменко. Фактически, два последних месяца работали ежедневно», — сказал он.

Ткаченко считает, что в первую очередь небходимо принять те законы, которые будут в первом чтении и 3377 о поддержке культуры и креативных индустрий — во втором, выделить средства на поддержку индустрии и культуры.

«Была разработана и принята стратегия Бороднянського. Запущена работа агентств, которые нужно привести в чувство, чтобы они могли нормально функционировать, так как сейчас несколько из этих агентств не работают. Есть много вопросов по проведению финансирования, финансовых паспортов. То есть самое главное сейчас разобрать накопившиеся дела из-за ситуации, которая сложилась из-за того, что в течение двух месяцев не было министра, и начать работать. Важно сохранить то, что было сделано», — сказал Ткаченко.

Он также напомнил, что закон о медиа находится «на перезагрузке» и идет на первое повторное чтение, пока происходит разговор с индустриями.

«Относительно закона о дезинформации, то на сегодняшний момент на много важнее для индустрии принять закон о медиа», — уточнил Ткаченко.

Также он сообщил, что предложил кандидатуру Никиты Потураева на должность председателя комитета гуманитарной и информационной политики.

Напомним, 4 марта Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Так, вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Владимир Бородянский, отдельно появились должность министра спорта и должность министра культуры. Владимир Бородянский после разделения ведомства на два отказался возглавить министерство культуры.

Александр Ткаченко — украинский медиаменеджер, народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В августе 2020 года Наблюдательный совет холдинга 1+1 media принял заявление об увольнении Александра Ткаченко с должности гендиректора и присвоил ему звание «почетный президент 1+1 media». Он также продал свои миноритарные доли в структуре собственности канала «1+1», компании «1+1 продакшн» и вышел из наблюдательного совета Одесской киностудии.

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Фото: пресс-служба Александра Ткаченко

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