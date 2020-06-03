Megogo будет транслировать бои Top Rank

Megogo приобрел эксклюзивные права на показ в Украине событий американской боксерской промоутерской компании Top Rank. В течение года все топовые профессиональные боксерские бои будут доступны зрителям медиасервиса, передает пресс-служба.

Все события медиасервис будет собирать в разделе «Спорт» и на отдельном интерактивном канале Megogo Ринг, запуск которого состоится в ближайшее время. Зрители смогут смотреть, как прямые трансляции, так и события, которые уже прошли.

В этом году Top Rank запланировал 26 событий, среди которых бои с украинскими профессиональными боксерами Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком и Виктором Постолом, а также с мировыми боксерами Тайсоном Фьюри (Англия), Теренсом Кроуфордом (США), Наоя Иноуэ (Япония) и другими.

Уже 9 июня 2020 года, во вторник, состоится первый бой после длительного перерыва. В нем встретятся чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон и Феликс Карабалло.

Напомним, ранее стало известно, что Megogo открывает площадку для подкастеров.

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Фото: Megogo

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