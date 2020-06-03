Комитет поддержал кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры

3 июня на заседании члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержали большинством голосов кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Воздержались от голосования Николай Княжицкий, Владимир Вятрович и София Федина.

Кандидатуру Никиты Потураева предварительно рассматривают на должность главы комитета, но к вопросу вернутся позже. Александр Ткаченко ранее уже рекомендовал Потураева на свое место.

После заседания Ткаченко на своей странице в Facebook публично поблагодарил коллег и написал: «За время моей работы в комитете со многими мы стали товарищами: и с теми, кого знал давно, и с теми, кто присоединился недавно. Уверен, что мы продолжим общение. Действительно ценно осознавать, что работал в команде людей, которые по-настоящему болеют и переживают за культуру. А еще понимают потребность в первоочередном возвращении нормального финансирования этой сферы. Сейчас этот вопрос ключевой».

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Так, вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Владимир Бородянский, отдельно появились должность министра спорта и должность министра культуры. Владимир Бородянский после разделения ведомства на два отказался возглавить министерство культуры.

1 июня 2020 года Александр Ткаченко заявил о готовности занять пост министра культуры Украины.

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Фото: Facebook Александра Ткаченко

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