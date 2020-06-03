Google Украина проведет онлайн-тренинг ко Дню журналиста «Свобода и защита медиа во времена COVID-19», сообщает пресс-служба.
Google Украина, при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, организует онлайн-тренинг для поддержки медиа во времена COVID-19. Тренинг состоится 9 июня 2020 года, с 10:00 до 13:00.
«Несмотря на пандемию COVID-19, что всколыхнула мировую и украинскую журналистику, современные медиа продолжают информировать население ради сохранения общественного здоровья. В то же время они подвергаются риску заражения при исполнении своих должностных обязанностей, а также кибератакам во время удаленной работы», — говорится в сообщении компании.
В течение тренинга эксперты раскроют следующие темы:
• удаленная работа: основные киберугрозы для журналистов и методы защиты;
• информационный баланс и здравоохранение журналистов: как вести себя современном медиа во время пандемии;
• противодействие дезинформации во времена COVID-19.
Программа тренинга доступна по ссылке. Регистрация по ссылке.
К участию в тренинге приглашаются журналисты и представители общественных организаций.
Напомним: ранее стало известно, что Google выплатит по $1 тыс. сотрудникам, работающим удаленно.
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Фото: Unsplash
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