На «UA: Перший» будет выходить программа «Мировая медицина»

В пятницу, 5 июня, в 21:45 на телеканале «UA: Перший» состоится премьера программы «Мировая медицина». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Программу ведет французский врач Бернард Фонтаниль. Ему приходилось работать на скорой помощи в критических условиях и выполнять сложные операции. Теперь миссия Бернарда – показать различные практики лечения в мире. Во время путешествий он знакомится с врачами-практиками, которые пользуются различными методиками от народной медицины до классической. Вместе с Бернардом зрители путешествуют по миру, чтобы по-новому взглянуть на медицину.

В пятницу «UA: Перший» покажет сразу три выпуска.

В 21:45 — «Мировая медицина. Монголия – за пределами степей». Программа расскажет о медицине большой страны, где между городами пролегают горы. Чтобы узнать это, Фонтаниль знакомится с местным врачом, который практикует массаж с тибетской техникой.

В 22:15 — «Мировая медицина. Япония – последние долгожители Окинавы». Бернард отправляется на остров Окинава, чтобы открыть секрет долголетия местных жителей.

В 22:45 — «Мировая медицина. Южная Корея – возвращение духов». На острове Чеджу до сих пор прибегают к услугам шаманов. Бернард Фонтаниль попытается понять медицину, которая переплетается с магией.

Программа «Мировая медицина» будет выходить на общественном канале «UA: Перший» по пятницам в 21:45. Повтор – в каждую субботу в 13:00.

Напомним, вечером 3 июня на «UA: Перший» состоится премьера исторической драмы «Максимилиан и Мария Бургундская».

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Фото: «Суспільне»

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