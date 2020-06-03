Google обвиняют в сборе данных пользователей Chrome в режиме «Инкогнито»

Google предъявили иск в размере $5 млрд. Компанию обвиняют в сборе данных пользователей браузера Chrome даже тогда, когда он работает в режиме «Инкогнито». Представители Google заявляют, что данные собирают сайты, а не браузер, передает vice.com.

Американские пользователи Часом Браун, Мария Нгуен и Уильям Байетт подали коллективный иск к Google и Alphabet о взыскании $5 млрд ущерба из-за слежки за пользователями посредством браузера Chrome в режиме «Инкогнито». Истцы утверждают, что собирая историю просмотров, Google нарушает федеральный закон о прослушке. Они считают, что Google вводит пользователей в заблуждение, утверждая, что пользователи сами могут выбирать, какой информацией делиться, а какой нет.

Истцы требуют возмещение ущерба в размере $5 тыс. на человека. Ввиду того, что, по их словам, с 1 июня 2016 года приватным режимом воспользовались «миллионы» пользователей, компания должна выплатить всем этим пользователям суммарно $5 млрд.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что ни браузер, ни устройства не сохраняют данные пользователей в режиме «Инкогнито», однако сайты, которые пользователи посещают, могут это делать.

Истцы аргументируют свою так: раз Google использует инструменты для сбора данных типа Google Analytics и Google Ad Manager, это означает, что компания может собирать данные о привычках и хобби пользователей при любых обстоятельствах.

Напомним: ранее стало известно, что Google Украина проведет онлайн-тренинг ко Дню журналиста.

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Фото: Unsplash

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