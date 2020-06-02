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Новостной стриминг Cheddar объявил о перезапуске

от Telekritika
От Telekritika 254
Главная Диджитал Новостной стриминг Cheddar объявил о перезапуске

Нас ожидает слияние двух платформ.

Основатель новостного стриминга Cheddar Джон Стейнберг решил перезапустить сервис, объединив канал бизнес-новостей и канал general news. Теперь платформа получит новых зрителей и новый слоган, передает linkedin.com.

Слоган обновленного стриминга будет звучать так: «News Worth Investing In». Платформа объединит контент бизнес-канала и канала горячих новостей. При этом основной акцент будет ставиться на таких темах, как бизнес, технологии, инновации и социальные медиа.

Вещать в прямом эфире канал будет с 7:00 до 17:00 . Все остальное время будет заполняться заранее записанным контентом. Стриминг будет работать 24/7.

Сеть вещания составляют: приложение для смарт-ТВ (Roku и Samsung TV+), YouTube TV, Hulu, MTV Network on Campus, охватывающая 1,4 тыс. экранов в 400 студенческих городках США. Напомним, что в 2018 году Cheddar выкупил у Viacom сеть вещания на кампусы.

Ранее стало известно, что американский бизнес-канал открыл «второй фронт».

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Фото: Cheddar

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