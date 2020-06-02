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«UA: Культура» покажет концерт памяти Мирослава Скорика
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«UA: Культура» покажет концерт памяти Мирослава Скорика

от Telekritika
Telekritika 331

Зимой общественный вещатель сделал одну из последних записей концерта украинского композитора.

2 июня в 21:00 в память о выдающемся украинском композиторе Мирославе Скорике, который скончался 1 июня, на общественном телеканале «UA: Культура» прозвучат всемирно известные произведения композитора, объединенные в «Симфонию колядок». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Запись концерта «Рождественские мелодии», сделанная в начале 2020 года общественным вещателем – одна из последних.

Мирослав Скорик – известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии. Автор симфоний, концертов для камерных оркестров, музыки к опере и балету, а также произведений для фортепиано и вокала. Самым известным его произведением стал концерт «Мелодия» для скрипки с оркестром.

Напомним, на общественном телеканале «UA: Культура» покажут подборку фильмов, представленных на Каннском кинофестивале.

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Фото: «Суспільне»

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