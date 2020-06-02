Fashion-директор Vogue UA извинилась за слова о «гражданской войне»

Fashion-директор журнала Vogue UA Юлия Пелипас (Медиа Группа Украина) в сториз своего Instagram написала:

«У меня нет слов по поводу того, что происходит в этом мире. Мы являемся свидетелями гражданской войны в моей стране и это были самые болезненные события в нашей жизни. В эти дни я как будто сомневаюсь, правильно ли я поступила, дав жизнь двум человеческим созданиям, которые появились на свет, который стал безумным. Мира, любви и терпения всем вам», – цитирует Юлию издание «Буквы».

Затем она исправила текст, убрав слово «гражданская» (civil).

В Медиа Группе Украина «Телекритике» сообщили, что она извинилась за свои слова: «Юлия Пелипас ведет свою личную страничку в Instagram. Юлия ​​уже попросила прощения у всех украинцев и отметила, что допустила ужасную ошибку».

В Instagram Юлия написала следующее: «Дорогие украинцы, я допустила ошибку, которую исправила. Это не моя гражданская позиция. Понимаю, насколько это ужасная ошибка. Откровенно прошу прощения».

Напомним, в ноябре 2019 года главного редактора Vogue UA (на тот момент-ред) Ольгу Сушко уличиили в плагиате. Вскоре она покинула редакцию. Ее место занял Филипп Власов.

В декабре 2019 года была уволена заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина из-за поста в Facebook, в котором высмеяла похороны погибшего на Донбассе полковником ЦСО «Альфа» СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

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Фото: скриншоты, Facebook-страница Юлии Пелипас

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