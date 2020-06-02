В Офисе президента задумались о создании пула журналистов

В Украине может появиться пул журналистов для освещения деятельности президента и общения с ним. Подобную инициативу озвучил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Тимошенко рассказал, что ОП получает «огромные пачки» запросов на эксклюзивное интервью. «Но если бы мы позволили себе дать интервью одному или двум изданиям, обиделись бы все остальные. Поэтому в итоге мы вышли на формат марафона, чтобы уже точно никто не обиделся, — пояснил он. — Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от остальных СМИ – мы точно так же с ними работаем, отвечая на запросы, отправляя к ним главу Офиса или его заместителей».

Замглавы ОП уточнил, что это пока не окончательное решение, а лишь идея.

«Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы», — сказал он.

Напомним, во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине нахождения на посту главы государства, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть государственный телеканал «самым крутым в Украине».

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Фото: president.gov.ua

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