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Disney+ и Apple TV+ вошли в топ-5 самых популярных стримингов

от Telekritika
От Telekritika 368
Главная Диджитал Disney+ и Apple TV+ вошли в топ-5 самых популярных стримингов

Сервисы обошли таких конкурентов, как CBS All Access, HBO Now и Showtime.

Disney+ и Apple TV+ существенно нарастили базу подписчиков и стали четвертым и пятым сервисами по популярности в США, передает digitaltveurope.com.

Согласно новому исследованию Parks Associates, стриминги дополнили «большую тройку» — Netflix, Amazon Prime Video и Hulu, — и теперь рейтинг стоило бы переименовать в «большую пятерку».

Аналитики отмечают, что за время карантина американская аудитория  Disney+ выросла на 25%, а Apple TV+ — на 10%. Благодаря этому платформы смогли обойти таких конкурентов, как CBS All Access, HBO Now и Showtime.

Исследование показало, что 81% подписчиков Disney+ одновременно являются и подписчиками Netflix, а 72% абонентов Apple TV+ также подписаны на услугу Netflix. Около 50% подписчиков Disney+ в течение года отменили минимум одну подписку на сторонний OTT-сервис. Среди аудитории Apple TV+, отменивших подписку на другой сервис, примерно две трети.

Рост популярности Disney+ и Apple TV+ аналитики объясняют так: у Disney есть дистрибьюторское соглашение с Verizon, а Apple предоставила бесплатный доступ к Apple TV+ год бесплатно каждому, кто приобрел новое устройство Apple.

Исследование проводилось в период с марта по апрель 2020 года. В его ходе были опрошены 10 тыс. домохозяйств. Стоит добавить, что данный опрос прошел до запуска HBO Max и Peacock, поэтому, вероятно, результаты следующего исследования будут несколько отличаться.

Напомним: ранее стало известно, что Apple TV+ приобретет контент сторонних производителей.

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Фото: Disney+ и Apple TV+

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