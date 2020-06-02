Docudays UA объявил участников UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs 

Docudays UA поделился результатами отбора проектов на UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs. В его рамках будут представлены четыре документальных фильма, премьеры которых состоятся в 2020-2021 году.

В список вошли следующие ленты.

«Плай. Шлях через гори» режиссера Евы Джишиашвили и продюсера Оксаны Иванюк

Это история супругов Дмитрия и Анечки, которые сохранили больше, чем потеряли под давлением нашего непростого настоящего. Мерило их ценностей — любовь, которая поддерживает извечное течение жизни.

«Поміж війн» режиссера Алины Горловой и продюсеров Максима Наконечного, Илоны Бичевской, Патрика Гамма

Монохромный документальный фильм наблюдает за бесконечным циклом механизмов войны и миротворчества, в центре которого молодой курд Андрей. Убегая от войны в Сирии на родину матери, его семья неожиданно оказалась среди войны в Украине.

«Свідки Флоріана» режиссера Алексея Радинского и продюсера Любы Кнорозок

Флориан Юрьев — архитектор, художник, скрипичный мастер, музыкант, теоретик и поэт. В возрасте 90 лет он вынужден осваивать еще одно занятие — общественный активизм. Однажды он узнает, что его главное архитектурное произведение — киевская «Летающая тарелка» — оказалось под угрозой превращения в торговый центр. Флориан решает противодействовать.

«Щоденник нареченої Христа» режиссера Марты Смеречинской и продюсеров Натальи Либет и Виталия Шереметьева

Когда ее сестра решила стать монахиней в 13, режиссер возмущенно пыталась ее остановить. А через шесть лет начала снимать на камеру новый дом сестры, монастырь и его послушниц.

Напомним, в этому году Cannes Docs состоится онлайн.

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Фото: Docudays

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