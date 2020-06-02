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Сотрудники Facebook устроили акцию протеста онлайн

от Telekritika
От Telekritika 623
Главная Диджитал Сотрудники Facebook устроили акцию протеста онлайн

Работники недовольны позицией Марка Цукерберга в отношении постов президента Трампа в соцсети.

1 июня 2020 года сотрудники Facebook устроили онлайновую акцию протеста. Они раскритиковали позицию главы компании Марка Цукерберга в отношении постов президента США Трампа относительно беспорядков в Миннеаполисе, передает nbcnews.com.

Напомним, что на прошлой неделе президент Трамп опубликовал пост в Twitter и Facebook, в котором назвал участников акций Black Lives Matter «бандитами» и предупредил, что «если возникнут какие-либо сложности», федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. Также он написал: «когда начинаются грабежи, начинается и стрельба», намекая на то, что мародеров ждет суровое наказание.

Twitter пометил пост как пропагандирующий насилие, однако Facebook ничего не предпринял, за что был раскритикован общественностью и СМИ. В ответ на критику Цукерберг заявил, что администрация Facebook не выявила нарушений в записи президента США.

Это очень возмутило сотрудников компании Facebook, которые устроили акцию протеста онлайн. Многие пользователи соцсети присоединились к данной инициативе.

Ранее стало известно, что президент Трамп намерен регулировать работу соцсетей.

Напомним, в первом квартале 2020 года количество пользователей Twitter возросло до 166 млн.

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Фото: unsplash

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