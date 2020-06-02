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Бокс-офис Америки упадет на 50% из-за закрытых кинотеатров — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 294
Главная Кино Бокс-офис Америки упадет на 50% из-за закрытых кинотеатров — прогноз

Согласно данным компании MoffettNathanson.

Закрытие кинотеатров из-за пандемии будет иметь разрушительные последствия для кассовых сборов, согласно  исследовательской компании MoffettNathanson. Об этом пишет Variety.

Аналитическая компания с Уолл-стрит прогнозирует, что доходы от продажи билетов сократятся вдвое, с $11,4 млрд в 2019 году до $5,5 млрд в 2020 году. Таким образом, падение сборов составит 52%, и ситуация может усугубиться,  если кинотеатры не откроются в июле, а также если летние блокбастеры, такие как «Довод» и «Мулан», будут перенесены на более позднее время. На данный момент «Тенет» должен дебютировать 17 июля, а премьера «Мулана» должна состояться 24 июля, неделю спустя.

Компания отмечает, что студиям, стоящим за этими фильмами, будет сложно продвигать свои релизы, если крупные рынки, такие как Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес не определяться с датой открытия кинотеатров уже сейчас.

Напомним, ранее стало известно, что киноиндустрия Америки опустится до худшего уровня за последние 23 года.

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Фото: unsplash

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