К 2025 году объем глобального рынка AVOD-услуг увеличится до $53 млрд — исследование

К 2025 году глобальный рынок AVOD-услуг составит $53 млрд, а США обгонят Китай как страну, имеющую самый крупный AVOD-рынок в мире, передает digitaltveurope.com.

Аналитики из Digital TV Research прогнозируют, что к 2025 году объем данного рынка в США вырастет в три раза и первысит $24 млрд. Также сообщается, что рынок AVOD-услуг в Китае сократился на 8,9% в 2019 году по причине экономического спада. На данный момент объем североамериканского рынка составляет $8 млрд.

Прогнозируется также, что последствия Covid-19 и продолжающийся экономический спад приведут к тому, что расходы на AVOD в Китае сократятся еще на 11,4% в 2020 году, хотя в 2021 году ситуация улучшится.

В течение следующих пяти лет AVOD-услуга будет все популярнее в таких странах, как Великобритания, Япония и Индия. Аналитики прогнозировали, что объем рынка в Индии вырастет с $632 млн в 2019 году до $1,7 млрд в 2025 году, а объем рынка в Японии увеличится с $1,6 млрд до $3,2 млрд в этот же период времени. Ожидается, что темпы роста в Великобритании будут ниже: с $1,6 млрд в 2019 году до $2,8 млрд в 2025-ом.

Саймон Мюррей, главный аналитик Digital TV Research, отметил: «Мы ожидаем, что в глобальном масштабе популярность на AVOD-услугу начнет расти с 2021 года. Жители США к 2025 году утроят свои расходы на AVOD. Это составит 45% от общемирового показателя, по сравнению с 33% в 2019 году».

Также эксперты утверждают, что глобальный рынок AVOD-услуг к 2025 году вырастет вдвое и составит $53 млрд.

Напомним: ранее стало известно, что количество просмотров VOD выросло на 30% в течение марта.

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Фото: Телекритика

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