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В Нежине выключили из эфира местный телеканал
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В Нежине выключили из эфира местный телеканал

от Telekritika
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Из-за долга в размере 11 тысяч гривен.

В Нежине черниговский филиал концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения прекратил вещание местного коммунального канала «Нежинское телевидение». Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора черниговского филиала концерна Сергея Ковалева. Причина – долги перед концерном за апрель и май, общей суммой 11 тыс. грн.

По словам заведующего отделом новостей ГКП ТРК «Нежинское телевидение» Сергея Ковалева –тезки директора филиала, долг возник из-за нехватки денег в городском бюджете.

«Бюджет города не выполнен так, как это должно быть. Он выполнен всего на 3,5%. Поэтому дополнительные средства не выделялись, а только было распределение. Мы не попали в этот перечень», — сказал он.

По словам Ковалева, предприятие имеет и другие значительные долги перед различными учреждениями с 2012 года, но на отключение повлиял именно долг перед концерном.

К моменту отключения ГКП ТРК «Нежинское телевидение» вещало 4 часа 10 минут в сутки в аналоге. Цифровой лицензии канал не имела и оставались единственным телеканалом области, который выходил в аналоге.

Как говорит Сергей Ковалев, вопрос погашения долгов и восстановления вещания будет решаться на следующей неделе. «Заместитель городского головы общался с директором черниговского филиала. Они обсуждали этот вопрос. На следующей неделе запланирована комиссия. И за 10 дней должна состояться сессия», — сказал он.

В Нежинском горсовете пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, лебединская редакция районного радиовещания «Рассвет» ходатайствовала перед Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание в связи с тяжелым финансовым положением и невыходом в эфир.

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Фото: скриншот

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