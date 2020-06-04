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Нацсовет аннулировал лицензии трех вещателей

от Telekritika
От Telekritika 549
Главная Новости Нацсовет аннулировал лицензии трех вещателей

Два вещателя отказались от лицензий из-за перехода на «цифру», еще один – из-за проблем с деньгами.

На заседании 4 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензии по ходатайствам трех компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Телеканал «М1» обратился к Нацсовету с просьбой аннулировать лицензию на эфирное общенациональное телевидение из-за прекращения использования аналогового телевизионного вещания.

Лебединская редакция районного радиовещания «Рассвет» ходатайствовала об аннулировании лицензии на вещание в связи с тяжелым финансовым положением и невыходом в эфир. Национальный совет удовлетворил ходатайство компании и во время объявления конкурса предложит частоту другим вещателям.

Кроме того, регулятор аннулировал лицензию ТРК «Черновцы» на эфирное телевидение с использованием 37 ТВК в Черновцах. Основанием для такого обращения стало получение лицензии на цифровое вещание.

Национальный совет обязал компании вернуть аннулированные лицензии в течение десяти дней с даты принятия решений.

Напомним, телеканал «КРТ» проверят из-за ретрансляции иностранной программы.

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Фото: Нацсовет

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