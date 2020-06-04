Телеканал «КРТ» проверят из-за ретрансляции иностранной программы

По результатам мониторинга эфира от 9 мая ООО «Телестудия «Астра-ТВ» (спутниковый телеканал «КРТ»), г. Киев Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил компании внеплановую проверку. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

9 мая в эфире телеканала в промежутке времени с 11:00 до 12:04 зафиксировали прямую трансляцию парада победы, который проходил в Минске. На экране одновременно присутствовали два логотипа: «КРТ» и «С» (телеканал ЗАО «СТВ», Минск, Республика Беларусь).

В отличие от белорусской программы показ парада на украинском телеканале сопровождался плашкой LIVE. То есть зрителя информировали, что происходит прямая трансляция. После ее завершения на обоих каналах было зафиксировано размещения одинакового копирайта: «Белтелерадиокомпания, 2020» и заставка «1945 – 2020 Во славу ОБЩЕЙ Победы».

Ретрансляция иностранной программы в эфире ООО «Телестудия «Астра-ТВ» имеет признаки нарушения лицензиатом ряда требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Это и собираются установить во время внеплановой проверки.

Напомним, регулятор проверит телеканал «Индиго tv»: Нацсовет хочет выяснить, придерживался ли канал правил трансляции телепродажи.

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Фото: Александра Йорк

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