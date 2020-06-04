Регулятор проверит телеканал «Индиго tv»

4 июня регуляторный орган решил назначить ООО «Телерадиокомпания «Украина» (общенациональный телеканал «Индиго tv»), г. Мариуполь Донецкой области, внеплановую проверку. Основанием стали выявленные признаки нарушения законодательства о показе программ телепродажи. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Во время мониторинга в эфире вещателя 24 апреля зафиксировали четыре выпуска телемагазина общей продолжительностью 3 часа 8 минут в сутки. Частью седьмой статьи 51 Закона Украины «О рекламе» предусмотрено, что трансляция телепродажи на неспециализированных каналах в виде отдельной программы или передачи (телемагазина) должна иметь непрерывную минимальную продолжительность 15 минут. Максимальное количество таких программ или передач (телемагазинов) в течение астрономических суток не может превышать восьми, а общая продолжительность их трансляции не должна превышать трех часов в сутки. То есть телеканал превысил определенную законом норму.

Соблюдение этих законодательных требований станет предметом проверки. Она состоится после завершения карантина.

Напомним, 4 июня Нацсовет постановил проверить спутниковый телеканал «112 Украина» из-за нарушений условий лицензии.

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Фото: «Индиго tv»

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