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В Украине снимут биографический фильм о художнике Казимире Малевиче

от Telekritika
От Telekritika 216
Главная Кино В Украине снимут биографический фильм о художнике Казимире Малевиче

Релиз запланирован на 2021 год.

В Украине снимут фильм о Казимире Малевиче, сообщает пресс-служба проекта.

Лента разрабатывается по инициативе продюсерской компании 435 FILMS, режиссером фильма выступает Дарья Онищенко («Истальгия», «Забытые»), сценарий написан Дарьей и Анной Паленчук, продюсером и генеральным директором компании.

Проект попал в сценарную лабораторию европейской программы MIDPOINT, где у создателей фильма будет возможность посоветоваться с профессионалами компаний Netflix и HBO.

Идея создания фильма «Малевич» принадлежит продюсеру Анне Паленчук («Истальгия», «Заповедник Аскания», «Родные», «2020: Безлюдная страна», «Герой моего времени», «Номера»).

В основе байопика — история противостояния абстракциониста Казимира Малевича с известным конструктивистом Владимиром Татлиным. Эти художники всю жизнь боролись за признание своего творчества. Но чем успешнее становился Малевич, тем внимательнее за ним следило НКВД.

К работе над фильмом были привлечены эксперты-искусствоведы из Украины и из-за рубежа, историки. Главный консультант проекта — Татьяна Филевская, известная своим документальным фильмом о жизни и творчестве Казимира Малевича, а также автор книг, рассказывающих о жизни Малевича в Украине.

«К сожалению, до сих пор в Украине мало кто знает, что Малевич был не только художником, но и философом, преподавателем, поэтом. Он создал совершенно новую школу искусства, перечеркнул законы прошлого и смело заглянул в будущее. Фильм о его жизни и его творчество должно помочь понять его картины и его вклад в искусство», — считает режиссер ленты Дарья Онищенко.

Релиз фильма запланирован на 2021 год.

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Фото: википедия

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