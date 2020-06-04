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Фильм «Я, Нина» снимет другой режиссер

от Telekritika
От Telekritika 252
Главная Кино Фильм «Я, Нина» снимет другой режиссер

Владимир Харченко-Куликовский покидает проект.

4 июня  Совет по государственной поддержке кинематографии на заседании принял решение заменить режиссера проекта «Я,Нина» на Марысю Никитюк.

Изначально фильм «Я,Нина» должен был снять Владимир Харченко-Куликовский, однако продакшен фильма обратился к Совету с просьбой заменить режиссера на Марысю Никитюк. Совет в большинстве утвердил решение, воздержался Сергей Зленко.

Никитюк на заседании рассказала, что незначительно изменила режиссерскую концепцию проекта, убрав политические оттенки и углубив тему онкобольных людей. Также режиссер рассказала, что драматизировала сценарий, и добавила другорядных персонажей для раскрытия главной героини и темы. В свою очередь Харченко-Куликовский сказал, что на его взгляд это будет артхаусное кино, а не так как заявлялось ранее — «для широких масс».

Фильм стал победителем 11 питчинга Госкино и получил 70%  финансовую поддержку. Проект основан на реальных событиях из жизни журналистки, ведущей и блогера Янины Соколовой, которая пережила онкологическую болезнь.

В центре сюжета — молодая успешная журналистка Нина, которая кажется вполне счастливой: любимый муж, двое детей, любимая работа, друзья и молодость. Однако однажды у нее диагностируют рак. Нине делают операцию по удалению внутренних женских органов. Оперирует онколог Александра, молодая врач с международным опытом. Именно она становится для Нины самым близким человеком, точкой опоры и символом выздоровления. Нина пытается удержать статус-кво на работе и дома, но болезнь заставляет меняться.

Напомним, ранее стало известно, что Янина Соколова, которая поборола онкологию, собрала на художественный фильм о раке под названием «Я, Нина» 1,324 млн гривен.

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Фото: Александра Йорк

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