51% болельщиков смотрят спортивные трансляции на пиратских сайтах — исследование

Согласно данным Synamedia, 51% болельщиков минимум раз в месяц смотрят трансляции спортивных событий на пиратских сайтах, передает broadbandtvnews.com.

В том же исследовании сказано, что 89% спортивных болельщиков имеют подписку на Pay TV.

Также аналитики выяснили, что большинство болельщиков, которые пользуются пиратскими ресурсами, знают о незаконности своих действий, но все равно продолжают ими пользоваться. На вопрос о том, в каком случае они готовы платить за контент, они ответили, что провайдерам стоит сделать доступ к контенту более удобным и позволить смотреть турниры и матчи на нескольких устройствах.

А еще респонденты отметили, что готовы платить за возможность просмотра отдельного матча и ратуют за более гибкий подход к пакетированию спортивного контента.

Исследование проводилось в 10-ти странах, в нем приняли участие около 6 тыс. спортивных болельщиков.

Напомним: ранее стало известно, что киберполиция разоблачила видеопирата.

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Фото: Unsplash

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