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Объявлены номинанты ТВ-премии BAFTA

от Telekritika
От Telekritika 231
Главная Новости Объявлены номинанты ТВ-премии BAFTA

Лидирует сериал «Чернобыль».

Телевизионная премия BAFTA объявила список номинантов. Лидером по количеству номинаций стал сериал «Чернобыль», передает variety.com.

Сериал «Чернобыль» от HBO номинирован в 14-ти категориях. Вот некоторые из них: «Лучший мини-сериал», «Лучший исполнитель главной роли» (Джаред Харрис), «Лучший исполнитель роли второго плана» (Стеллан Скарсгард), «Лучший дизайн костюмов», «Лучший оригинальный саундтрек».  Напомним, что премьера «Чернобыля» состоялась в мае 2019 года. События в сериале разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции.

Историческая драма «Корона» от Netflix получила 7 номинаций, а трагикомедия «Дрянь» (Fleabag) — 6.

С полным списком вы можете ознакомиться здесь.

Церемонии награждения BAFTA состоятся 17 и 31 июля 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что ТВ-критики наградили «Чернобыль» и «Матрешку».

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Фото: кадр из сериала «Чернобыль»

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