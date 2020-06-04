Ткаченко рассказал, за что возьмется в первую очередь

Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что первыми его шагами в новой должности будут восстановление достойного финансирования сферы культуры и проведение аудита Министерства культуры и информполитики. Об этом сообщает «Укринформ».

«Считаю, что вызовы, которые на сегодняшний момент стоят перед сферами культуры, креативными индустриями, слишком большие, чтобы за них не взяться. Первые шаги, которые надеюсь сделать в ближайшее время, — это восстановить достойное финансирование сферы культуры, которое было секвестрировано в бюджете этого года, увеличить его, а также провести аудит работы Минкульта и восстановить его управленческую вертикаль, в том числе довести до конца работу относительно создания агентств, которые фактически должны заниматься управлением культурой, а министерство должно заниматься политикой. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Ткаченко.

Он также поблагодарил народных депутатов, которые поддержали его кандидатуру во время голосования.

Напомним, 4 июня Рада проголосовала за назначение Александра Ткаченко министром культуры.

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Фото: пресс-служба Александра Ткаченко

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