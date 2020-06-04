Совет по поддержке кинематографии допустил ко II этапу 13-го конкурсного отбора Госкино еще ряд проектов

Совет по государственной поддержке кинематографии принял решение допустить ко II этапу 13-го конкурсного отбора Госкино ряд короткометражных игровых фильмов дебютов, которые набрали 3,43 балла, вместо проходных 3,5. Об этом стало известно на заседании Совета 4 июня.

Так, 3,43 балла набрали 9 короткометражных проектов: «11», «Близнюки», «Велотренажер», «Душа айсбергу», «Золотий танець», «Переможниця», «Склодув», «Червоне», «Чорний пес». Также Совет принял решение допустить к следующему этапу короткометражный проект «Про життя, про режисуру і трохи про Бога», который набрал 3,29 балла и был победителем прошлого питчинга Госкино.

Напомним, 27 мая прошло заседание экспертных комиссий по направлениям 13-го конкурсного отбора Госкино. По результатам оценивания был вынесен рейтинговый перечень кинопроектов для допуска ко II этапу Тринадцатого конкурсного отбора. На следующий этап проходят проекты, который получили среднюю оценку не менее 3,5 балла.

Также экспертная комиссия порекомендовала Совету включить в список полнометражные проекты, которые были победителями 11-го конкурсного отбора, но из-за пересмотра результатов конкурса были исключены. Это следующие проекты: «Куди б ти не пішла», «На грані», «Ной не нив і ти не ной», «Повернення», «Свято хризантем», «Хороші дівчата потрапляють в рай».

Результаты оценивания кинопроектов I этапа Тринадцатого конкурсного отбора по направлению «Игровые полнометражные фильмы-дебюты (национальные и совместное производство)» доступны по ссылке.

Результаты оценивания проектов I этапа Тринадцатого конкурсного отбора по направлению «Игровые короткометражные фильмы-дебюты (национальные и совместное производство)».

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Фото: unsplash

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