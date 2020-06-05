Крупные медиа объединились ради создания ИИ-инструментов для журналистов

Несколько крупных изданий и издательских домов со всего мира объединились для разработки проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта в журналистике, передает Polis.

Коллаборация получила название JournalismAI Collab. Пока что медийщики намерены провести питчинг идей и определить потребности, которые журналистам помогут решить различного рода ИИ-инструменты. После этого начнется процесс разработки.

К проекту присоединились:

AFP, Франция

Archant, Великобритания

Axel Springer, Германия

Bayerischer Rundfunk, Германия

The Bristol Cable, Великобритания

Deutsche Welle, Германия

The Guardian, Великобритания

Jagran New Media, Индия

Mediafin, Бельгия

La Nación, Argentina

Nice-Matin, Франция

Reach plc, Великобритания

La Repubblica, Италия

Reuters

RTVE, Испания

Schibsted, Скандинавия

South China Morning Post, Гонконг

Der Spiegel, Германия

VRT News, Бельгия

The Wall Street Journal, США

Yle News Lab, Финляндия

Напомним: ранее стало известно, что Microsoft заменит журналистов роботами.

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Фото: unsplash

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