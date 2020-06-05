Крупные медиа объединились ради создания ИИ-инструментов для журналистов

Несколько крупных изданий и издательских домов со всего мира объединились для разработки проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта в журналистике, передает Polis.
Коллаборация получила название JournalismAI Collab. Пока что медийщики намерены провести питчинг идей и определить потребности, которые журналистам помогут решить различного рода ИИ-инструменты. После этого начнется процесс разработки.
К проекту присоединились:
- AFP, Франция
- Archant, Великобритания
- Axel Springer, Германия
- Bayerischer Rundfunk, Германия
- The Bristol Cable, Великобритания
- Deutsche Welle, Германия
- The Guardian, Великобритания
- Jagran New Media, Индия
- Mediafin, Бельгия
- La Nación, Argentina
- Nice-Matin, Франция
- Reach plc, Великобритания
- La Repubblica, Италия
- Reuters
- RTVE, Испания
- Schibsted, Скандинавия
- South China Morning Post, Гонконг
- Der Spiegel, Германия
- VRT News, Бельгия
- The Wall Street Journal, США
- Yle News Lab, Финляндия
Напомним: ранее стало известно, что Microsoft заменит журналистов роботами.
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Фото: unsplash
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