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Крупные медиа объединились ради создания ИИ-инструментов для журналистов

от Telekritika
От Telekritika 276
Главная Диджитал Крупные медиа объединились ради создания ИИ-инструментов для журналистов

Коллаборация получила название JournalismAI Collab.

Несколько крупных изданий и издательских домов со всего мира объединились для разработки проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта в журналистике, передает Polis.

Коллаборация получила название JournalismAI Collab. Пока что медийщики намерены провести питчинг идей и определить потребности, которые журналистам помогут решить различного рода ИИ-инструменты. После этого начнется процесс разработки.

К проекту присоединились:

  • AFP, Франция
  • Archant, Великобритания
  • Axel Springer, Германия
  • Bayerischer Rundfunk, Германия
  • The Bristol Cable, Великобритания
  • Deutsche Welle, Германия
  • The Guardian, Великобритания
  • Jagran New Media, Индия
  • Mediafin, Бельгия
  • La Nación, Argentina
  • Nice-Matin, Франция
  • Reach plc, Великобритания
  • La Repubblica, Италия
  • Reuters
  • RTVE, Испания
  • Schibsted, Скандинавия
  • South China Morning Post, Гонконг
  • Der Spiegel, Германия
  • VRT News, Бельгия
  • The Wall Street Journal, США
  • Yle News Lab, Финляндия

Напомним: ранее стало известно, что Microsoft заменит журналистов роботами.

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Фото: unsplash

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