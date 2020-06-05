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Мультсериал Looney Tunes обогнал по популярности «Игру престолов» на HBO Max

от Telekritika
От Telekritika 302
Главная Кино Мультсериал Looney Tunes обогнал по популярности «Игру престолов» на HBO Max

Ремейк мультфильмов смотрели чаще, чем фэнтези сагу.

«Игра престолов» на HBO Max был не самым популярным шоу нового потокового сервиса WarnerMedia за первую неделю. Об этом пишет Digital Europe.

По данным исследовательской компании Parrot Analytics, самым просматриваемым шоу на HBO Max после недели с момента запуска стали Looney Tunes Cartoons — перезагрузка культовых анимационных короткометражек с кроликом Багзом Банни в главной роли. Сериал привлек в 16,5 раз больше запросов, чем в среднем телешоу.

Мультфильмы Looney Tunes даже превзошли популярный научно-фантастический проект Apple TV + «Видеть» — самое востребованное шоу на платформе за первые четыре дня — и были почти в пять раз более востребованы, чем самое популярное шоу Quibi «Суд Крисси».

Вторым самым популярным шоу платформы была еще одна семейная программа — «Не слишком позднее шоу с Элмо». Это стилизация поздних ночных шоу на американском телевидении, в которых главную роль играет Элмо из «Улицы Сезам». Тем не менее, вскоре его обошла «Личная жизнь» с участием Анны Кендрик, которая с тех пор стала вторым самым востребованным шоу на HBO Max, в девять раз превышавшим спрос среднего уровня.

Напомним, ранее cтало известно, что новый стриминговый сервис HBO Max, который стартовал 27 мая 2020 года, не впечатлил аналитиков. Они назвали запуск платформы «сумбурным».

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Фото: HBO Max

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