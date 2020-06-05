Группа 1+1 media выступила с заявлением по поводу обвинений ТСН и ТСН.ua

После того, как ТСН и ТСН.ua обвинили в нарушении этических и профессиональных стандартов, группа 1+1 media выступила с официальным заявлением. «Телекритика» публикует текст полностью.

«Група 1+1 медіа занепокоєна однобічною подачею інформації у профільних медіа та упередженими висновками громадських установ та організацій факту висвітлення ресурсами медіагрупи – ТСН та ТСН.ua – події, яка сталася 24 травня у поліцейському відділку м. Кагарлик Київської області. Ця ситуація активно висвітлювалася протягом останнього півтора тижня на українських телеканалах, в онлайн-ЗМІ, соцмережах. Так, 26 травня, коли стали відомі подробиці трагедії, водночас із ТСН вийшли сюжети на телеканалах ICTV і «Україна». У цих сюжетах були оприлюднені фотографії та відео жертви насилля (з блюром), її ім’я, зазначено детальний діагноз її неповнолітньої дитини, опубліковані коментарі близьких родичів.

Цілий випуск ток-шоу «Говорить Україна» на ТК «Україна» від 2 червня був присвячений події у Кагарлику, з детальними подробицями безпосередньо від самої потерпілої, коментарями її матері, сусідів, назвою села, кадрами будинку, де живе дівчина, та включенням дружини одного із підозрюваних, яка на всю Україну, попри важкий психологічний стан постраждалої, піддала сумніву її розповідь і звинуватила у неправдивих показаннях.

Втім, протягом всього цього часу єдиним об’єктом пильної уваги та обвинувачень з боку профільних медіа та організацій, які декларують об’єктивність, неупередженість і незаангажованість, стали виключно ресурси 1+1 медіа.

Заява Комісії журналістської етики за підписом Голови Комісії Андрія Куликова не містить жодної згадки про український інтернет-ресурс, який першим розмістив всю інформацію про жертву, у тому числі фотографії постраждалої разом зі своєю дитиною. Також відсутня згадка на матеріал ICTV та ТРК Україна, натомість у заголовку вказується ТСН.

Ініціатива «МедіаЧек» сконцентрувалася виключно на ТСН у той час, коли вже вийшли випуски на інших телеканалах та вищезгадане ток-шоу «Говорить Україна». Ба більше , у відповідному дописі на офіційній Facebook-сторінці «Детектор Медіа», окрім висновку ініціативи, також було опубліковане нагадування про механізм подачі скарг через Інститут масової інформації на медіаматеріали, що в контексті допису може бути сприйнято, як непрямий заклик відправляти скарги саме на ТСН.

Це надає нам усі підстави заявляти про цілеспрямовану дискредитацію саме бренду ТСН і телеканалу «1+1». Висновки організацій мали б базуватися на максимально повному моніторингу ЗМІ, які висвітлювали тему, аналізу результатів і порівняльних висновках, а не на розборі ситуації на прикладі одного каналу та одного новинного сайту. Такий аналіз мав би точно бути зроблений перш, ніж інструктувати читачів, як надсилати скарги на ТСН та адресувати запит Нацраді з питань телерадіомовлення.

Попри всю суб’єктивність, нам би не хотілося думати, що такі установи, як КЖЕ, ГО «Детектор Медіа», ІМІ працюють на замовлення та мають на меті очорнити репутацію найпопулярнішого новинного бренду України. Проте ми занепокоєні відсутністю належного фактчекінгу з боку цих установ та рівновіддаленості від основних гравців медіаіндустрії.

Тому група 1+1 медіа пропонує зосередитися не на інтересах певних гравців, а на командній роботі, і закликає індустрію перейти від травлі окремих медіа до конструктивної роботи зі створення загальних для медіаринку правил саморегулювання при висвітленні подібних тем. Сподіваємося та розраховуємо на підтримку медіаспільноти у цьому кроці.

Зі свого боку, хочемо також прокоментувати, що творча група ТСН розуміє всю тонкість і делікатність висвітлення подібних тем і всі допущені помилки. Редакція керувалася тим, що в українських реаліях саме гучний розголос є запорукою того, що справа не буде замовчуватися, жертву припинять залякувати, а винуватці понесуть покарання. Журналісти намагались докласти максимум зусиль, щоб із постраждалої у відділку поліції міста Кагарлик не зробили образ недобропорядної людини. Таке ж бажання озвучила мати постраждалої та вчителька дитини постраждалої у день, коли стало публічно відомо про трагедію, і журналісти ТСН.ua зв’язались із ними. Крім того, адвокат потерпілої у розмові з кореспондентом дозволив назвати її ім’я у репортажі ТСН, а на своїй Facebook-сторінці від 26 травня виклав інформацію про наявність у постраждалої дитини, її вік і хворобу.

Група висловлює щирі співчуття та підтримку постраждалій і її родині та сподівається, що винні понесуть відповідальність за свій злочин».

Фото: 1+1 media

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