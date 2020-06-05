«Люди Ідей на карантині»: о работе IT, мероприятиях для коллег и спорте в самоизоляции

Героями видео стали: руководитель группы по корпоративной социальной ответственности Алина Марценюк, инженер компьютерной поддержки Андрей Антонщук, операционный менеджер «1+1 Digital и Инновации» Ирина Шаталова.
Алина Марценюк рассказала, как во время карантина превратила свою квартиру в картинную галерею, какое транспортное средство появилось у нее дома и какие овощи она выращивает на подоконнике.
Андрей Антонщук продемонстрировал свой домашний офис и рассказал, из-за чего иногда грустят инженеры технической поддержки.
Ирина Шаталова поделилась основными правилами, которые помогают ей сохранять производительность, и рассказала о мобильных приложениях, которые компенсировали ей отсутствие спортзала.
Посмотреть десятый выпуск влога можно на YouTube-канале 1+1 media.
Напомним, видеоблог «Люди Ідей на карантині» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных ограничений.
Герои рассказывают, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они делятся лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и освоить новые полезные привычки. А еще – проводят экскурсии по офисах и съемочных площадках.
Видеоблог выходит каждую пятницу на портале «Телекритика», а также в социальных сетях группы.
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Фото: 1+1 media
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