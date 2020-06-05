На телеканале «Киев» начался новый телевизионный сезон

Телеканал «Киев» объявил о старте нового телесезона и представил новые программы, а также несколько обновленных проектов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По будням трижды в день будет выходить часовая новостная программа «NewsRoom»: в 13:00, 17:00 и 21:00. Программа расскажет обо всех самых актуальных событий столицы. В первом выпуске, который будут вести Лилия Гулей и Олеся Кобзарь, акцент делается на включения и репортажи журналистов из разных точек Киева. Выпуск в 17:00 посвящен ситуациям на дорогах, ведь именно в этом время люди начинают возвращаться с работы домой. Ведут выпуск Олекса Кибкало и Наталья Лятуринская. В итоговом выпуске в 21:00 ведущие Василий Климчук и Елена Вознесенская подадут развернутый анализ событий.

«Київ: Вголос». Проект радио «Київ 98 FM» теперь также в эфире телеканала «Киев» по будням в 11:00. В программе ее автор и ведущий Олег Борисов разговаривает с чиновниками, политиками, общественными деятелями, официальными представителями различных организаций об их деятельности, планах, о работе отрасли, которую они представляют. Проект призван создать коммуникационный мост между властью и гражданами.

После карантина вернулась в эфир обновленная программа «Погоджувальная рада». Вместо Сергея Дойко ее теперь ведет Василий Климчук. Чтобы сделать выпуски более динамичными, хронометраж программы сократили до одного часа. В программе «Погоджувальна рада» ведущий в прямом эфире встречается с главами фракций Киеврады для обсуждения важных для столицы и ее жителей проблем.

«Київ. Live». Сергей Дойко в буквальном смысле идет к киевлянам. Ведущий встречается со зрителями, обычными прохожими, в различных местах Киева и обсуждает с ними, что происходит хорошего, плохого, важного в столице.

«Кияни». Это программа о простых киевлянах, которые чего-либо достигли в своей жизни. Например, собрали огромную коллекцию струнных инструментах, самостоятельно привели в порядок подъезд своего дома или пишут картины о Киеве.

«Київ на твоєму боці». Социальный проект, в котором рассказывается, где и как могут получить помощь люди, нуждающиеся в ней. Например, жертвы домашнего насилия или жители дома, страдающие от соседа-любителя громкой музыки. В программе расскажут, что конкретно следует предпринять, чтобы решить проблему.

«КиївReality» — программа о недвижимости в столице. Профессионалы расскажут, на что обратить внимание при покупке, продаже или аренде жилья. Программа будет выходить в эфир в коротком и длинном форматах.

«Wellness шоу» — обзор различных процедур для красоты и здоровья.

«Кияни. Битва дворів». В программе специалисты по ландшафтному дизайну расскажут, как можно облагородить территорию возле дома. А жители, следуя их советам, попытаются облагородить свои дворы. В финале программы жюри решает, кто лучше справился с поставленной задачей.

Напомним, телеканал «Киев» отметил День города запуском спецпроекта.

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Фото: unsplash.com

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