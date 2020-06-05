НовостиТВ

На телеканале «Киев» начался новый телевизионный сезон

от Telekritika
От Telekritika 294
Главная Новости На телеканале «Киев» начался новый телевизионный сезон

Канал представил несколько новых программ.

Телеканал «Киев» объявил о старте нового телесезона и представил новые программы, а также несколько обновленных проектов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По будням трижды в день будет выходить часовая новостная программа «NewsRoom»: в 13:00, 17:00 и 21:00. Программа расскажет обо всех самых актуальных событий столицы. В первом выпуске, который будут вести Лилия Гулей и Олеся Кобзарь, акцент делается на включения и репортажи журналистов из разных точек Киева. Выпуск в 17:00 посвящен ситуациям на дорогах, ведь именно в этом время люди начинают возвращаться с работы домой. Ведут выпуск Олекса Кибкало и Наталья Лятуринская. В итоговом выпуске в 21:00 ведущие Василий Климчук и Елена Вознесенская подадут развернутый анализ событий.

«Київ: Вголос». Проект радио «Київ 98 FM» теперь также в эфире телеканала «Киев» по будням в 11:00. В программе ее автор и ведущий Олег Борисов разговаривает с чиновниками, политиками, общественными деятелями, официальными представителями различных организаций об их деятельности, планах, о работе отрасли, которую они представляют. Проект призван создать коммуникационный мост между властью и гражданами.

После карантина вернулась в эфир обновленная программа «Погоджувальная рада». Вместо Сергея Дойко ее теперь ведет Василий Климчук. Чтобы сделать выпуски более динамичными, хронометраж программы сократили до одного часа. В программе «Погоджувальна рада» ведущий в прямом эфире встречается с главами фракций Киеврады для обсуждения важных для столицы и ее жителей проблем.

«Київ. Live». Сергей Дойко в буквальном смысле идет к киевлянам. Ведущий встречается со зрителями, обычными прохожими, в различных местах Киева и обсуждает с ними, что происходит хорошего, плохого, важного в столице.

«Кияни». Это программа о простых киевлянах, которые чего-либо достигли в своей жизни. Например, собрали огромную коллекцию струнных инструментах, самостоятельно привели в порядок подъезд своего дома или пишут картины о Киеве.

«Київ на твоєму боці». Социальный проект, в котором рассказывается, где и как могут получить помощь люди, нуждающиеся в ней. Например, жертвы домашнего насилия или жители дома, страдающие от соседа-любителя громкой музыки.  В программе расскажут, что конкретно следует предпринять, чтобы решить проблему.

«КиївReality» — программа о недвижимости в столице. Профессионалы расскажут, на что обратить внимание при покупке, продаже или аренде жилья. Программа будет выходить в эфир в коротком и длинном форматах.

«Wellness шоу» — обзор различных процедур для красоты и здоровья.

«Кияни. Битва дворів». В программе специалисты по ландшафтному дизайну расскажут, как можно облагородить территорию возле дома. А жители, следуя их советам, попытаются облагородить свои дворы. В финале программы жюри решает, кто лучше справился с поставленной задачей.

Напомним, телеканал «Киев» отметил День города запуском спецпроекта.

Читайте также:

Телеканал «Киев» меняет формат утреннего вещания
Телеканал «Киев» отказался от программы Снежаны Егоровой
В утреннем шоу на канале «Киев» появятся новые ведущие
Канал Kyiv.Live заподозрил конкурента в нечестной игре

Фото: unsplash.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Программатик-реклама просела на 9% в апреле

19.05.2020

Открыт прием работ на Национальный конкурс журналистских расследований

26.05.2020

В деле Шеремета изменили группу прокуроров – адвокат

25.05.2020

Поклонская объяснила, зачем дала интервью Гордону

15.05.2020

Приложение «Дія» нарушает право на защиту персональных данных

06.05.2020

Представители украинской культуры призвали принять срочные меры для...

29.05.2020

Кинотеатры могут открыться с 1 июля

20.05.2020

Zoom обновится до версии 5.0 и станет безопаснее

28.05.2020

Законопроект «О медиа» отправили на доработку

19.05.2020

Film.ua презентовала постер документального фильма «Весільний спадок»

21.05.2020
Avatar