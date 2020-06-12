«Люди Ідей на карантині»: об организации пресс-конференций и создании контента для соцсетей медиахолдинга

Героями видео стали: руководитель отдела пресс-центра УНИАН Ирина Головатенко и digital PR-менеджер 1+1 media Кристина Шимкив.
Ирина Головатенко рассказала, как проходят пресс-конференции в карантинный период и познакомила с коллегой, который следит, чтобы техническое обеспечение при проведении трансляций всегда оставалось на высоком уровне.
Кристина Шимкив продемонстрировала, как проходят онлайн-лекции в рамках внутреннего проекта Profi, рассказала о том, чего именно ей не хватает на карантине и анонсировала розыгрыш сувенирной продукции 1+1 media для зрителей влога.
Посмотреть 11 выпуск влога можно на YouTube-канале 1+1 media.
Напомним, видеоблог «Люди Ідей на карантині» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных ограничений.
Герои рассказывают, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они делятся лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и освоить новые полезные привычки. А еще – проводят экскурсии по офисах и съемочных площадках.
Видеоблог выходит каждую пятницу на портале «Телекритика», а также в социальных сетях группы.
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Фото: 1+1 media
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