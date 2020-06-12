Павла Казарина обвинили в том, что у него есть российский паспорт

Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил о том, что известный украинский журналист Павел Казарин имеет два российских паспорта – внутренний и для выезда за рубеж. Свои слова он подтвердил копиями документов, не уточнив, каким путем они к нему попали.

Павел Казарин в ответ написал пост в Facebook, в котором подтвердил эту информацию: «В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт. Аннексия Крыма уже завершилась. Вторжение на Донбасс еще не началось. Сенцова еще не арестовали, а боинг еще не сбили.

Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата. Другие – планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители, и я хотел быть рядом.

Я уже понимал, что уеду из Москвы. В российской столице я проработал два года по разрешению на работу. После того, как Россия захватила Крым – оказалось, что моя крымская прописка теперь приравнивается к российскому гражданству. «Оккупация предполагает аусвайсы», — шутили мои знакомые. Ну ок, аусвайс так аусвайс.

Была еще опция получить российский вид на жительство. Для этого в Крыму открыли четыре окна для приема заявлений об отказе от роспаспорта. Три тысячи человек успели подать заявления. Остальные не успели.

Административную границу между Крымом и Херсонской областью Россия стремительно превращала в межгосударственную. Сперва пересекать ее можно было по любым документам: 2014-й в Крыму Россия объявила переходным годом и украинские документы ходили наравне с российскими. Впрочем, всех сразу предупредили о том, что это временное. Летом того года, когда придет время вывозить последние вещи из московской квартиры, я закажу в овире российский загранпаспорт.

Он так и не пригодится. Тем летом я буду выезжать на материк по украинским документам. А еще чуть позже станет ясно, что из Крыма придется переезжать насовсем. Арестуют Сенцова. Собьют боинг. У войны будет просыпаться аппетит, а мартирологи станут расти с каждым днем.

Я перееду в Киев в октябре четырнадцатого. Мои родители – спустя год. Документы останутся лежать в Симферополе. Российский паспорт был нужен мне лишь для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал – нужда в нем отпала. Последние два года я буду собирать справки для выхода из российского гражданства».

Казарин сообщил, что в январе 2020 года записался на прием в российское посольство, а также отправил по почте заявление о выходе из гражданства. Визит был назначен на конец марта, потом начался карантин. В посольстве ему сообщили, что возобновят прием после 18 июня.

«Этот пост я планировал написать через полгода. Думал дождаться момента, когда российское государство официально перестанет считать меня своим подданным. Впрочем, месяцем раньше, месяцем позже – разницы особой нет», — отметил журналист.

Напомним, в мае Павел Казарин стал лауреатом Премии имени Гонгадзе.

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Фото: «UA: Суспільне мовлення»

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