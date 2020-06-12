Megogo отчиталось о том, как смотрели «Всеукраинскую школу онлайн»

12 июня прошли заключительные уроки проекта «Всеукраинская школа онлайн». Медиасервис Megogo, как одна из площадок проекта, подвел итоги просмотров.

Как сообщает пресс-служба сервиса, от первого урока и до сегодня к просмотру «Всеукраинской школы онлайн» на Megogo присоединились 300 тыс. зрителей, среди которых и подписчики Megogo, и незарегистрированные пользователи. Общее количество просмотров видео пересекло отметку в 3 млн.

Бесспорным лидером среди предметов стала «Руханка» (физические упражнения). Не менее популярными были уроки украинского и английского языков, а также занятия по математике. Больше всего интереса среди зрителей вызвали уроки для 5 классов. Самое популярное видео за весь период проекта – «Руханка» с участием Елены Кравец, актрисы студии «Квартал-95» и «Женского квартала».

На медиасервисе все уроки, как и ранее, бесплатно доступны в разделе «Всеукраинская школа онлайн». Кроме того, в ближайшее время появятся еще несколько новых занятий, не вошедших в основное расписание.

Напомним, в начале апреля мeдиасервис Megogo присоединился к масштабному образовательному проекту Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и общественной организации «Освіторія» — «Всеукраинская школа онлайн» в качестве еще одной площадки.

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Фото: Megogo

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