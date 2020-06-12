Несмотря на послабление карантина, телесмотрение по-прежнему остается на высоком уровне — Nielsen

Согласно данным нового исследования Nielsen о влиянии послабления условий карантина на телесмотрение, телесмотрение по-прежнему остается на высоком уровне и составляет 3,5 млрд часов, передает adweek.com.

Аналитики Nielsen сравнили уровень смотрения за март и май 2020 года и выяснили, что в первую неделю марта смотрение Smart TV составило 2,7 млрд ч. После объявления карантина в течение недели данный показатель вырос почти на 50% — до 3,8 млрд ч. В течение следующих четырех недель смотрение колебалось между 3,8 млрд ч и 3,9 млрд ч.

В мае, когда впервые было объявлено о послаблении карантина, телесмотрение (Smart TV) оставалось на уровне 3,5 млрд ч, а общее количество часов работы различных телеустройств, выросло на 81% по сравнению с прошлым годом.

Высокие показатели и у совместного смотрения. Оно также остается на «карантинном» уровне и не снижается. Если говорить о совместном смотрении SVOD-сервисов, которое демонстрировало наибольший рост в период карантина, то он достиг своего пика — 55% от общего времени смотрения, — в период с 23 по 29 марта. А в период с 4 по 10 мая он все еще занимал более 50% от общего времени смотрения.

Напомним: ранее стало известно, что «Украина» обогнала «Плюсы». Обзор телесмотрения от Big Data UA.

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Фото: Unsplash

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