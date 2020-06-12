НовостиТВ

Виноват коронавирус: через 5 лет количество абонентов кабельного ТВ сократится на 27 млн

от Telekritika
От Telekritika 366
Главная Новости Виноват коронавирус: через 5 лет количество абонентов кабельного ТВ сократится на 27 млн

Данные исследования MoffettNathanson.

Экономические последствия Covid-19 ускорят крах линейного телевидения, считают аналитики из MoffettNathanson. Об этом сообщает adweek.com.

Они прогнозируют сокращение абонентской базы кабельного ТВ на 27 млн человек в течение следующих 5-ти лет. Также они указывают, что на отказ от кабельного повлияет неблагоприятная экономическая ситуация, возникшая вследствие пандемии коронавируса, когда люди вынуждены экономить буквально на всем.

В отчете сказано, чо потребительские расходы американцев на традиционное телевидение сократятся на $23 млрд — с 2019 по 2024 годы, в результате чего потребительские расходы на линейное телевидение к 2024 году сократятся до $76 млрд (таким же было падение и во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов).

«Хотя мы точно не можем сказать, насколько сильно коронавирус повлиял на экономику, мы верим в то, что вызванный пандемией кризис ускорит изменения медиаландшафта», — прокомментировали аналитики Майкл Натансон и Крейг Моффетт.

Напомним: ранее стало известно, как пандемия повлияла на поведение зрителей.

Читайте также:

37% подписчиков делятся доступом к стриминговым сервисам с посторонними людьми
Как изменилось медиапотребление в Украине после введения карантина — исследование Kantar
Аудитория предпочитает мессенджеры и локальные новости: как коронавирус изменил медиапотребление в Европе

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Интер» покажет премьеры французских комедий

04.06.2020

Объявлены победители конкурса «Журналисты против эпидемии»

05.06.2020

Стриминговый сервис Binge запустят 25 мая

18.05.2020

Посол Украины обратился к итальянским СМИ

29.05.2020

Twitter снова борется с фейками и тестирует новую...

11.06.2020

Стриминговый сервис Pluto TV выходит на рынок Германии,...

14.05.2020

Умерла журналистка проекта «Радио Свобода» Богдана Костюк

09.06.2020

Британский стриминг Walter Presents доступен подписчикам из Новой...

18.05.2020

Поклонская объяснила, зачем дала интервью Гордону

15.05.2020

Губернатор Миннесоты извинился за задержание журналистов CNN

01.06.2020
Avatar