Виноват коронавирус: через 5 лет количество абонентов кабельного ТВ сократится на 27 млн

Экономические последствия Covid-19 ускорят крах линейного телевидения, считают аналитики из MoffettNathanson. Об этом сообщает adweek.com.

Они прогнозируют сокращение абонентской базы кабельного ТВ на 27 млн человек в течение следующих 5-ти лет. Также они указывают, что на отказ от кабельного повлияет неблагоприятная экономическая ситуация, возникшая вследствие пандемии коронавируса, когда люди вынуждены экономить буквально на всем.

В отчете сказано, чо потребительские расходы американцев на традиционное телевидение сократятся на $23 млрд — с 2019 по 2024 годы, в результате чего потребительские расходы на линейное телевидение к 2024 году сократятся до $76 млрд (таким же было падение и во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов).

«Хотя мы точно не можем сказать, насколько сильно коронавирус повлиял на экономику, мы верим в то, что вызванный пандемией кризис ускорит изменения медиаландшафта», — прокомментировали аналитики Майкл Натансон и Крейг Моффетт.

Напомним: ранее стало известно, как пандемия повлияла на поведение зрителей.

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Фото: «Телекритика»

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