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Еще одна программа канала «Украина» покажет сюжет о пострадавшей в Кагарлыке

от Telekritika
От Telekritika 590
Главная Новости Еще одна программа канала «Украина» покажет сюжет о пострадавшей в Кагарлыке

Журналисты проекта «Гучна справа» анонсировали «эксклюзивный выпуск».

12 июня в 20:10 на телеканале «Украина» в программе журналистских расследований «Гучна справа» с ведущим Тимуром Аслановым выйдет сюжет о пострадавшей в Кагарлыке, сообщает пресс-служба телеканала.

 «Изнасилование и пытки в Кагарлыке! Новость, которая потрясла Украину. Двое правоохранителей девять часов избивали мужчину и насиловали молодую маму в полицейском участке. О зверском обращении с людьми, заговорили даже в ООН. Эксклюзивно, только в «Гучній справі» все фигуранты этого ужасного дела впервые открыто расскажут свои версии того, что произошло в полицейском участке. Кто настоящий палач, а кто невинная жертва? Только мы расскажем правду!» — прокомментировал ведущий программы Тимур Асланов.

«Зритель должен посмотреть выпуск о Кагарлыке, чтобы узнать другую правду. А еще журналисты «Гучної справи» провели эксклюзивный эксперимент прямо в Кагарлыкском отделе полиции в том же кабинете, где предположительно пытали и насиловали людей», — рассказала руководитель проекта Снежана Кутракова.

«Гучна справа» — это публицистическая программа журналистских расследований на канале «Украина», в которой анализируют конкретные дела и криминальные схемы.

Напомним, ранее Комиссия журналистской этики осудила «1+1» за сюжет о пострадавшей в Кагарлыке и призвала украинские медиа сместить фокус внимания с потерпевшей на ситуацию с насилием со стороны полиции. Группа 1+1 media выступила с заявлением по этому поводу.

Позже эту тему подняли журналисты программы «Говорить Україна» на телеканале «Украина». Вскоре инициатива «Медиачек» пришла к выводу, что журналисты вмешались в частную жизнь жертвы изнасилования в Кагарлыке, нарушив этические нормы.

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Фото: канал «Украина»

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