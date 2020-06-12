КиноНовости

StarLight Entertainment вошла в состав Film.ua Group

от Telekritika
От Telekritika 783
Главная Кино StarLight Entertainment вошла в состав Film.ua Group

Компания будет продолжать заниматься созданием масштабных сценических шоу.

К Film.ua Group присоединилась компания Stage Show Company, ранее известная на рынке как StarLight Entertainment. Она будет продолжать заниматься созданием масштабных мультижанровых сценических шоу и перформансов, но уже в составе Группы, передает пресс-служба.

Компания зарекомендовала себя на рынке как производитель современных, масштабных, инновационных проектов, среди которых 3D-шоу «Вартові мрій», «Дім таємничих пригод», 5D-шоу «Winterra. Легенда казкового краю», «Резиденция Деда Мороза» и инновационный проект «Лапландия 360».

«Среди наших стратегических задач — лидерство не только в сегменте аудиовизуального контента, но и в целом на рынке энтертейнмента Украины. Динамичное развитие Live шоу — мировой тренд, и мы хотим дать возможность украинской аудитории стать частью этого процесса. Уверены, что объединение опыта наших коллег, стратегический подход, огромный креативный потенциал и синергия всех бизнес-направлений Film.ua Group позволит нам создать новый раздел в креативной индустрии Украины», — прокомментировала Виктория Ярмощук, CEO Film.ua Group.

Напомним: ранее стало известно, что мошенники незаконно используют бренд Film.ua Group.

Читайте также:

Film.ua Group снимет драматический сериал «Не тот человек»
Film.ua опубликовал итоги кинотеатрального сезона
FILM.UA Group поддержала проект #залишайсявдома
Телеканал Filmuadrama вышел на рынок платного телевидения Эстонии

Фото: «Дім таємничих пригод»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Канал «Украина» переходит на парное ведение праймовых выпусков...

26.05.2020

Instagram запустил монетизацию IGTV и прямых эфиров

29.05.2020

НСЖУ призвал комитет Ткаченко приостановить рассмотрение закона «О...

19.05.2020

Film.ua презентовала постер документального фильма «Весільний спадок»

21.05.2020

Попкорн, деньги и ноль билетов: как украинские дистрибьюторы...

22.05.2020

The U.S. Press Freedom Tracker зафиксировал более 100...

03.06.2020

«Воля» запускает новую мультиэкранную платформу

14.05.2020

С января 2019-го в Австралии закрылись более 150...

19.05.2020

«Суспільне» покажет документальный фильм «Крихка свобода»

11.06.2020

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

01.06.2020
Avatar