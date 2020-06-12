StarLight Entertainment вошла в состав Film.ua Group

К Film.ua Group присоединилась компания Stage Show Company, ранее известная на рынке как StarLight Entertainment. Она будет продолжать заниматься созданием масштабных мультижанровых сценических шоу и перформансов, но уже в составе Группы, передает пресс-служба.

Компания зарекомендовала себя на рынке как производитель современных, масштабных, инновационных проектов, среди которых 3D-шоу «Вартові мрій», «Дім таємничих пригод», 5D-шоу «Winterra. Легенда казкового краю», «Резиденция Деда Мороза» и инновационный проект «Лапландия 360».

«Среди наших стратегических задач — лидерство не только в сегменте аудиовизуального контента, но и в целом на рынке энтертейнмента Украины. Динамичное развитие Live шоу — мировой тренд, и мы хотим дать возможность украинской аудитории стать частью этого процесса. Уверены, что объединение опыта наших коллег, стратегический подход, огромный креативный потенциал и синергия всех бизнес-направлений Film.ua Group позволит нам создать новый раздел в креативной индустрии Украины», — прокомментировала Виктория Ярмощук, CEO Film.ua Group.

Напомним: ранее стало известно, что мошенники незаконно используют бренд Film.ua Group.

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Фото: «Дім таємничих пригод»

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