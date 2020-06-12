Телеканал «Дом» передают МинВОТ (дополнено)

Телеканал «Дом» будет передан из ведения Министерства культуры и информационной политики в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире программы «Мокрик по живому» на «Громадському».

«Сейчас происходит процесс перехода «Дома» под крыло Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Мое дело – завершить процесс передачи в управление «Дома» этому министерству», — сказал Ткаченко.

По его словам, это решение приняло правительство по запросу вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

«Дом» был изначально ориентирован на то, чтобы информацию из Украины могли принимать люди на оккупированных территориях, хотя параллельно этот канал продолжает вещание и за границу через спутник», — сказал Ткаченко.

Представитель телеканала «Дом» Татьяна Бродникова пояснила «Телекритике», что одна из задач канала – это ментальная реинтеграция жителей оккупированных территорий. «Поэтому в профильное министерство нас и переводят, — сказала она. — У телеканала есть своя задача, своя концепция, и контент не будет меняться. Естественно, мы думаем о новых проектах, программах, но пока рано раскрывать их суть, это творческие разработки».

Напомним, недавно канал «Дом» запустил линейку программ. Их цель – информировать жителей оккупированных территорий о том, что происходит в стране и в мире на самом деле.

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Фото: «Дом»

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