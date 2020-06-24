«UA: Перший» подготовил тематические проекты ко Дню Конституции

В пятницу, 26 июня, в программе «Общественная студия. Марафон» на телеканале «UA: Перший» часть эфира будет посвящена теме Дня Конституции. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного». Гостем станет один из создателей Конституции Ярослав Кендзер. Телезрители увидят архивное видео «Конституционной ночи» 28 июня 1996 года, которое снял бывший народный депутат.

Также во время марафона расскажут интересные факты о Конституции: что украинцы знают о ней и кого можно считать ее злостными нарушителями. Прямоэфирная программа «Общественная студия. Марафон» выходит в эфир ежедневно в будни с 12:00 до 15:00 и с 18:20 до 19:00.

В воскресенье, 28 июня, «UA: Перший» покажет документальную и концертную программы по случаю памятной даты. В 21:20 в эфире – программа собственного производства канала «Левко Лукьяненко. Идти за совестью». В ней расскажут историю известного диссидента, зритель узнает, что пришлось пережить борцу за независимость Украины.

В 22:00 канал покажет концертную программу «Непобедимые. Песни войны». Этот проект инициировали музыканты, волонтеры и воины АТО 2014 года. Композиции исполняют бойцы АТО и музыканты-волонтеры, среди которых Тарас Тополя из группы «Антитела», сестры Тельнюк, Сергей Фоменко, Павел Табаков, Оксана Муха и многие другие.

Напомним, в июле «Суспільне» запускает утреннее межрегиональное шоу.

Читайте также:

Фото: «Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!