Алексей Загородний: «Очевидны плюсы воздействия пандемии на ТВ-рынок, и сейчас самое время этим воспользоваться»

С середины 11 недели 2020 года в нашей стране был введен строгий режим по передвижению и пребыванию людей на улице и в общественных местах. Сейчас карантин в Украине перешел в более ослабленный режим, и самое время оценить, как его присутствие повлияло на ТВ показатели.

Влияние пандемии на рынок ТВ Украины можно разделить на две медийные стороны медали COVID-19.

Первая – «качественная (цифровая)».

Не все могут работать удаленно, поэтому, после того как дверцы в тумбочках были отремонтированы, а бытовые задачи закончены, естественно, что человек перешел к просмотру ТВ. Рейтинги телесмотрения отреагировали мгновенно и сразу по всем сегментам аудитории.

Основной пик роста показателей приходится на апрель, где в подобный период 2019 года рейтинги были ниже более, чем на 10% в отдельных сегментах аудитории «Все люди 4+». Рост рейтингов таких трудно уловимых категорий как «Мужская», «Люди с уровнем дохода выше среднего» или «Жители городов 200 тыс+» привели к общему показателю, так называемых low viewers, в +10,4% за период март-май 2020.

Но как же карантин повлиял на рекламодателей?

По данным Nielsen Ukraine, общее количество игроков в прямой рекламе (наиболее дорогом виде ТВ-рекламы) сократилось всего лишь на 8% по сравнению с 2019 годом, а общее количество брендов в эфире до -20% vs 2019.

При этом общие объемы рекламодателей из топ-50 снизились в 2020 году всего лишь на -3% (-10% за период март-май). Доля данных рекламодателей составляет 63% от всех рейтингов, проданных каналами в текущем году.

Доли рынка таких рекламодателей как PepsiCo, L’Oreal и Vodafone, нивелировали в эфире «Фармак», Procter&Gamble и Mars LLC.

Таким образом можно увидеть, что «минус» в показателях ТВ-рынка Украины во время пандемии есть, но он был вызван оттоком более мелких рекламодателей, большая часть которых находится за топ-100, потому и отнести его можно больше к количественным, а не качественным характеристикам ТВ-просмотра в Украине.

А вот кто и пострадал в период карантина – так это телеканалы, ведь рост рейтинга и потеря части рекламодателей имеют прямое влияние на заполняемость рекламных блоков. Выше рейтинг – больше ресурса на продажу, потому показатели Sold-out 2020 и правда ужасающе на определенных неделях, на первый взгляд.

Но! Если взять поправку на рост рейтинга и применить ее к ресурсной возможности каналов 2020, а после этого представить, что карантина в Украине нет, то ситуация не такая уже и плохая.

Более позитивна на сегодня вторая сторона медали – «ценовая».

Для того чтобы подтолкнуть рекламодателей к дополнительной активности в освободившемся рекламном ресурсе, телеканалами были разработаны скидочные программы, выделить из которых можно:

— бонусирование дополнительными рейтингами,

— лояльные условия межпрограммного размещения,

— увеличенную скидку на лонч на Альянсе,

— дополнительные скидки на прирост бюджетов и переносы кампаний на более ранний период и т.д.

Большинство рекламодателей с рекламными кампаниями в период карантина сполна воспользовались данными программами.

На сегодня карантин в Украине не остановлен, а исходя из данных МОЗ по ежедневному количеству новых случаев COVID-19 в стране, можно ожидать продления бонусирования от телеканалов.

С одной стороны – коронавирус, и каждый клиент по-разному ощущает его влияние, с другой – очевидные плюсы воздействия пандемии на ТВ-рынок Украины, и сейчас самое время воспользоваться всеми его дополнительными возможностями.

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Фото: Havas Media Ukraine

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