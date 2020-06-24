«Суспільне» запускает утреннее межрегиональное шоу

В июле 2020 года в эфире «Суспільного» стартует межрегиональное шоу «Ранок на Суспільному», которое будет делать объединенная команда из разных регионов страны, передает пресс-служба.

По словам генерального продюсера регионального вещания Марии Фрей, на данном этапе разрабатывается концепция проекта, уточняются рубрики, темы, спикеры и идеи, детализируются редакторские и технические требования к контенту.

Предполагается, что межрегиональное шоу будет информационно-познавательным и будет длиться 2,5 часа. За производство 70% контента программы будут отвечать региональные команды: 23 корреспондента и 23 видеографа в каждой области. Еще 30% контента будут создавать 25 работников Киевского филиала. Это ведущие, редакторы, линейные и выпускающие продюсеры, журналисты, видеографы и режиссеры.

На «Суспільном» заявляют, что подобного формата не имеет ни один украинский канал, но аналог есть в Великобритании под названием BBC Breakfast, создатели которого сейчас консультируют украинских телевизионщиков.

Каждый регион будет еженедельно готовить от 3 до 5 рубрик. Ежедневно в эфире шоу будут показывать 10 событийных сюжетов, блоки с гостями в студии и 3-4 включения из других городов. Все это будет чередоваться с выпусками всеукраинских новостей.

Напомним: ранее стало известно, что «Суспільне» покажет документальный фильм «Крихка свобода».

Читайте также:

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!