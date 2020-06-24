В Крыму гражданского журналиста отправили в психбольницу

Гражданского журналиста Руслана Сулейманова, арестованного по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир», поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы. В течение месяца крымский татарин будет проходить принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает «Крымская солидарность» со ссылкой на отца политзаключенного Сервера Сулейманова.

«Я узнал о том, что Руслан в психиатрической больнице, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум своим сыновьям – Эскендеру и Руслану. Они оба арестованы и сидят в одном изоляторе сейчас. Но для Руслана у меня не приняли передачу и сказали, что он на месяц отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу», — рассказал Сулейманов.

Руслан Сулейманов – учитель физики, гражданский журналист и стример «Крымской солидарности».

В феврале 2017 года он был задержан возле дома Марлена Мустафаева и по постановлению суда отбывал административный арест – пять суток за якобы несанкционированный митинг. Тогда в отношении Руслана провели принудительное дактилоскопирование, фотофиксацию, ботоскопию, отобраны образцы слюны на ДНК.

15 октября 2017 года Руслан принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, позже обвинен в административном правонарушении и подвергнут административному штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 3,8 тыс. грн)

28 марта 2019 года активист был арестован по уголовному делу. Ему вменили первую часть статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Политзаключенному грозит до 20 лет лишения свободы.

17 апреля 2019 года представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов «Крымской солидарности» после массовых обысков 27 марта в Крыму, призывая к их немедленному освобождению из СИЗО. 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, включая Сулейманова.

Напомним, российский суд оставил в силе приговор крымскому гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову.

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Фото: «Крымская солидарность»

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