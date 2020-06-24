Google разработала технологию, позволяющую снимать суперобъемное видео

Компания Google разработала технологию, позволяющую снимать суперобъемное (6DOF) видео. Ознакомиться с новинкой можно, перейдя по ссылке.

Данная технология позволяет снимать 3D-видео таким образом, что при его воспроизведении зрители могут легко менять ракурс и «заглядывать за углы».

Записать такое видео экспертам удалось при помощи 46 синхронизированных камер, расположенных на поверхности полусферического купола диаметром 92 см. При этом угол обзора достигал 220 градусов, а частота составляла 30 кадров в секунду.

После процесса съемок специальный алгоритм собрал кадры и обработал данные, разбив их на множество слоев, но без существенной потери качества изображения. Получившееся видео можно использовать на VR/AR-платформах.

Напомним: ранее стало известно, что Google будет помечать фейковые изображения в поиске.

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Фото: augmentedperception.github.io

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