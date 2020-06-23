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Google будет помечать фейковые изображения в поиске

от Telekritika
От Telekritika 432
Главная Диджитал Google будет помечать фейковые изображения в поиске

Новая функция будет доступна пользователям со всего мира.

Google активно включается в борьбу с фейками. Компания будет отмечать фейковые изображения в поиске картинок. Об этом поисковик заявил в своем официальном блоге.

Функция будет работать следующим образом: при поиске картинок возле миниатюры фото пользователь будет видеть сообщение от фактчекеров, предупреждающее о том, что данная иллюстрация — фейк. При клике на картинку из результатов, пользователь будет получать информацию о том, кто и как проводил проверку этого изображения на фактическую точность. Это касается как отдельных картинок, так и фотографии внутри материалов. Подобная функция предусмотрена и для Google News: сервис отмечает проверенную информацию на достоверность.

С апреля 2020 года такую же функцию тестируют и для видеоконтента, размещаемого на YouTube. Так, пользователи из США могут видеть ссылки на материалы для фактчекинга под роликами с сомнительным содержимым.

В Google отметили, что наличие или отсутствие метки не будет влиять на выдачу визуального контента в результатах поиска.

Напомним: ранее стало известно, что рекламные доходы Google снизятся в 2020 году.

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Фото: Unsplash

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