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Рекламные доходы Google снизятся в 2020 году — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 193
Главная Диджитал Рекламные доходы Google снизятся в 2020 году — прогноз

Данные eMarketer.

Аналитики eMarketer предполагают, что рекламные доходы Google просядут в этом году. Причиной они называют пандемию, а также вызванный ею кризис, передает fortune.com.

Впервые с 2004 года у Google ожидается снижение рекламных доходов.

В прошлом году доходы от рекламы в США у этой компании составляли $41,8 млрд. В 2020 году эксперты eMarketer прогнозируют падение на 5,3%. То есть в денежном эквиваленте сумма снизится до $39,6 млрд. Прогнозы неутешительные, несмотря на то что в первом квартале 2020 года наблюдался рост: +13%.

Впрочем, даже сниженные показатели делают Google номером один в списке самых прибыльных компаний. На втором нахидится Amazon, а на третьем – Facebook.

В Google пока не прокомментировали эти данные, но еще весной топ-менеджмент материнской компании Alphabet говорили о снижении доходов во время пандемии.

Напомним: ранее стало известно, что Google запустила свой аналог Pinterest.

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Фото: Unsplash

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