Disney+ будет запущен еще в восьми европейских странах

15 сентября 2020 года стриминг Disney+ станет доступен жителям Португалии, Бельгии, Финляндии, Исландии, Люксембурга, Норвегии, Швеции и Дании, передает variety.com. В настоящее время услуга доступна в Великобритании, Ирландии, Франции, Австрии, Германии, Швейцарии, Италии и Испании.

В Португалии, Бельгии, Финляндии, Исландии и Люксембурге услуга будет стоить €6,99 ($7,87) в месяц или €69,99 ($78,84) в год. В Норвегии подписка обойдется в 69 норвежских крон ($7,18) в месяц или 689 норвежских крон ($71,72) в год; в Швеции 69 шведских крон ($7,36) в месяц или 689 шведских крон ($73,57) в год; в Дании — 59 крон в месяц ($8,91) или 589 датских крон ($89) в год.

В мае 2020 года Disney объявила, что стриминг имеет 54,5 млн подписчиков. К 2024 году компания прогнозировала рост аудитории до 60 — 90 млн.

В 2019 году расходы студии на оригинальный контент составили $1 млрд, а к 2024 году ожидается рост до $2,5 млрд.

Напомним: ранее стало известно, что стриминговая платформа Disney+ запускается в Японии.

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Фото: Disney

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