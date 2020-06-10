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Netflix создал подборку фильмов и сериалов в поддержку движения Black Lives Matter

от Telekritika
От Telekritika 206
Главная Диджитал Netflix создал подборку фильмов и сериалов в поддержку движения Black Lives Matter

На сайте стриминга появился специальный раздел.

Стриминговая платформа Netflix создала тематическую подборку фильмов и сериалов в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter, передает variety.com.

В специальном разделе, который называется «Black Lives Matter», будет размещаться контент, созданный темнокожими режиссерами, продюсерами, актерами, а также рассказывающий истории о жизни темнокожих людей. В частности, в подборку вошли фильмы Авы Дюверней «Тринадцатая» и «Когда они нас увидят», фильм Ди Рис «Ферма «Мадбаунд» с Кэри Маллиган и Джейсоном Кларком в главных ролях, сериалы «Оранжевый — хит сезона», «Дорогие белые» и фильм Барри Дженкинса «Лунный свет», получивший Оскара.

12 июня раздел дополнит кинолента Спайка Ли «Пять корешей», в которой снялись Чедвик Боузман, Жан Рено и Делрой Линдо.

«Когда мы говорим Black Lives Matter, мы имеем в виду, что истории темнокожих людей имеют значение. Понимая, что путь к важным изменениям займет время, мы начинаем его с представления мощных и сложных историй о темнокожих людях», — сказано в официальном Twitter-аакаунте Netflix.

Это не первая подобная инициатива от Netflix: в марте 2020 года стриминг совместно с «ООН-женщины» создал подборку «Because She Watched», приуроченную к Международному женскому дню.

Напомним: ранее стало известно, что Netflix, Hulu, Amazon, HBO выступили в поддержку движения Black Lives Matter.

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Фото: Телекритика

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