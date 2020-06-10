Подозреваемую по делу Шеремета оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлию Кузьменко. Об этом сообщает «Укринформ». «Решение Печерского суда от 26 мая оставить без изменения, жалобу защитника Беспалого в интересах Кузьменко оставить без удовлетворения», — сказала председательствующая судья.

Кузьменко хотели взять на поруки несколько человек, среди которых и народный депутат, лидер партии «Голос» Кира Рудык.

Следствие подозревает Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко. 22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугар с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. грн. Впоследствии адвокат Дугар Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Напомним, 26 мая Печерский суд Киева оставил под стражей до конца июля подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

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Фото: «Википедия»

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